Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч

Пентагон анонсував зустріч у форматі «Рамштайн»

Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн». У Сирії безпілотник атакував військову академію. Росіяни риють окопи неподалік Феодосії. Трамп готовий стати спікером Палати представників США. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 5 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»

Зустріч представників Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 10 жовтня в Брюсселі. Про це повідомили в пресслужбі Пентагону.

«Міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун вирушать до Брюсселя, щоб провести засідання контактної групи з питань оборони України», – йдеться у повідомленні.

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Це буде 16-те засідання у форматі «Рамштайн» відколи глава Пентагону Ллойд Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року.

Безпілотник атакував військову академію в Сирії

У Сирії невідомі сили вдарили безпілотниками по військовій академії в Хомсі. Загинуло понад 100 людей, щонайменше 125 отримали поранення.

Удари відбулися під час випускної церемонії у військовій академії в Хомсі. За кілька хвилин до атаки там виступав міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні.

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Сирійські військові звинуватили в нападі «терористичні групи, підтримувані відомими міжнародними силами». Наразі невідомо, хто здійснив атаку.

Міноборони країни пообіцяло відповісти «у повну силу». Вважається, що безпілотник запустили з районів на північний захід від Хомса, які контролюються опозиційними силами.

США шукають альтернативні шляхи фінансування для України

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу.

Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання. Програма призначена для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

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Росіяни риють окопи неподалік Феодосії

Російські військові почали масово будувати укріплення на узбережжі окупованого Криму. Вони зводять захисні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.

З одного боку дороги розмістили «зуби дракона», а з іншого оборона ділиться на дві лінії: перша складається з окопів, а друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків та колючого дроту.

Військовослужбовці РФ охороняють лінію оборони. Там також є дві вишки з вартовими.

Трамп готовий стати спікером Палати представників США

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він би погодився стати спікером Палати представників на короткий термін, поки не буде обрано нового спікера.

«Мене попросили виступити в ролі об’єднувача, тому що в мене багато друзів у Конгресі», – розповів експрезидент США.

Він не сказав, хто саме його просив про це, але додав, що готовий виконувати обов'язки спікера протягом 30, 60 або 90 днів.