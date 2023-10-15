Ділки у соцмережах відкрито продають «білі квитки»

Завдаток просять сплатити у криптовалюті нібито для анонімності обох сторін

В Україні триває воєнний стан та мобілізація після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це вже восьме подовження – до 18 листопада 2023 року. Деякі громадяни намагаються заробити на війні і пропонують у популярних соцмережах військовозобов'язаним чоловікам продаж «білих квитків», ціна питання – $100-150. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Так, відповідні оголошення про продаж «білих квитків» почали з'являтися у, зокрема у Telegram та TikTok.

Реклама «білих квитків» у TikTok фото: РБК-Україна

«Я через людей зробив собі білий квиток та виїхав за кордон, щоб ви могли зростати у безпеці, маючи живого батька!», – ідеться у рекламі про продаж фальшивого документа.

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Невідомі пропонують перейти за посиланням та знайти їхню групу у Telegram, де ще один лінк веде до детальної інструкції.

Інструкція замовлення «білого квитка» фото: РБК-Україна

За словами зловмисників, за місяць вони можуть виготовити «білий квиток», завдяки якому чоловік нібито зможе перетнути кордон, або «спокійно пересуватись в межах країни».

Інструкція замовлення «білого квитка» фото: РБК-Україна

Завдаток у 25% ділки просять сплатити у криптовалюті нібито для анонімності обох сторін.

Раніше у Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Також представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.