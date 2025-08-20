Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова

Без дій щодо CBAM ми втратимо позиції в ЄС – Омельченко

Україні потрібно терміново визначити чітку позицію щодо механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) та активно працювати над його узгодженням із європейськими партнерами. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, питання CBAM потребує скоординованої роботи кількох ключових відомств. «Також потрібно щось робити з цим CBAM, оце потрібно Міністерству і екології, і енергетики, цим дуже ретельно. І Віце-прем'єр має приймати в цьому участь. Тобто такими стратегічними речами,без того, щоб залазити в господарську діяльність підприємств», — наголосив експерт. Омельченко підкреслив, що, окрім вирішення проблеми вуглецевого мита ЄС, Україна має працювати над створенням повноцінного конкурентного енергоринку, який стане частиною загальноєвропейського простору.

«Ми маємо бути частиною європейського ринку, і це, мені здається, найкраще, що може бути для України. Куди ми маємо рухатись, куди мають дивитися і приймати відповідні заходи Міністерства енергетики, втому числі», – сказав він.

На його думку, незалежність НКРЕКП та запобігання зловживанням на ринку є ключовими умовами, щоб інтеграція до європейського енергетичного ринку стала успішною.

Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що Україна має якнайшвидше ініціювати офіційні обговорення з Європейською комісією щодо відтермінування дії механізму транскордонного вуглецевого коригування, аби уникнути значних втрат для державного бюджету.

Теги: НКРЕКП енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток
Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
«Київстар» вийшов на біржу Nasdaq: перший день торгів обвалив ціну акцій
«Київстар» вийшов на біржу Nasdaq: перший день торгів обвалив ціну акцій
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua