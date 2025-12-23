Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
Податківці виявили мережу цілодобових обмінників, які працювали без ліцензії
фото: glavcom.ua

За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів

Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Податкової.

Зазначається, що за виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів, а 20 обмінників працювали взагалі без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.

Фахівці відомства проаналізували інформацію в інтернеті та соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників. З’ясувалося, що вони працювали без державної реєстрації, ліцензії Національного банку України, сплати податків і використання РРО або ПРРО.

Протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі було припинено, наразі всі пункти не працюють. Податківці й надалі моніторять ситуацію, а у разі виявлення нових фактів незаконної діяльності пообіцяли вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, Податкова служба цьогоріч почала частіше перевіряти ФОПів. За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

До слова, Державна податкова служба України (ДПС) провела обмін інформацією з податковими органами Великої Британії. Податкова дізналася про доходи своїх резидентів та нарахувала податок українцям, які заробляють на платформі OnlyFans.

Читайте також:

Теги: штраф Державна податкова служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія штрафує кубинців через перевищення 90 днів перебування без візи протягом 180 днів
Росія штрафує кубинських найманців та їхні родини, які приїжджають ховати загиблих військових
25 листопада, 22:05
На Закарпатті викрили спробу ввезти сигарети під виглядом гуманітарної допомоги
Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності
4 грудня, 19:47
Польський міністр запропонував Маску відправитись на Марс після його заклику ліквідувати ЄС
Польський міністр запропонував Маску відправитись на Марс після його заклику ліквідувати ЄС
7 грудня, 04:24
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч
9 грудня, 05:55
Українцям нагадали про штрафи при прийнятті на роботу без військового квитка
Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення
9 грудня, 15:17
Соцмережу Х оштрафовано за порушення закону ЄС
Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман
5 грудня, 16:58
Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили незаконну вирубку дорослих в’язів
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
2 грудня, 16:15
Нові правила для водіїв: у Грузії штрафуватимуть за надмірний шум
У Грузії водії платитимуть за гучні машини
19 грудня, 19:36
Українці мають заплатити 18% із суми свого доходу з платформи OnlyFans
ДПС нарахувала податок українцям, які заробляють на OnlyFans
Вчора, 20:15

Бізнес

Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua