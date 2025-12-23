Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів
Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Податкової.
Зазначається, що за виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів, а 20 обмінників працювали взагалі без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.
Фахівці відомства проаналізували інформацію в інтернеті та соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників. З’ясувалося, що вони працювали без державної реєстрації, ліцензії Національного банку України, сплати податків і використання РРО або ПРРО.
Протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі було припинено, наразі всі пункти не працюють. Податківці й надалі моніторять ситуацію, а у разі виявлення нових фактів незаконної діяльності пообіцяли вжити відповідних заходів.
Нагадаємо, Податкова служба цьогоріч почала частіше перевіряти ФОПів. За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.
До слова, Державна податкова служба України (ДПС) провела обмін інформацією з податковими органами Великої Британії. Податкова дізналася про доходи своїх резидентів та нарахувала податок українцям, які заробляють на платформі OnlyFans.
