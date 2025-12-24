CBAM може скоротити експорт України на сотні мільйонів євро – GMK Center

Вуглецеве мито ЄС може загнати Україну в економічний кут – Зінченко

Запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який почне діяти з 1 січня, становить серйозну загрозу для української економіки та експорту. Про це заявив директор інформаційно-аналітичного GMK Center, голова Комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.

За його словами, тема CBAM тривалий час замовчувалася, хоча йдеться про додаткове оподаткування української продукції при перетині кордону з ЄС. Зінченко підкреслив, що CBAM стосується не лише України, але саме для української економіки наслідки будуть найбільш болючими через структуру експорту.

«Із-за того, що Україна зробила свій геополітичний вибір і за війни, і на ситуації на світовій економіці, більшість продукції українських експортуються до Європейського Союзу. В минулому році 25 мільярдів євро була сума товарів, що ви експортували до Європейського Союзу. І це під загрозою CBAM цього податку», – зазначив він.

За словами експерта, дія CBAM охоплює ключові галузі української економіки й постійно розширюється.

«CBAM поширюється на всі ці сектори економіки. Це мед, добрива, сталь, енергетика, алюміній. Вчора прийняли нову регуляцію, що воно буде поширюватись на продукцію машинобудування і дуже багато продукції. Навіть на садові інструменти», – сказав Зінченко.

Він зауважив, що за різними оцінками втрати українського експорту вже у 2026 році можуть становити щонайменше 800 млн євро.

«І це, по різних оцінках, зменшення експорту Уже в 26-му році для України можна скласти 800 мільйонів євро. Може і більше, тому що кожного місяця вони роблять цю регуляцію ще жорсткішою», – наголосив він.

Експерт попереджає, що наслідки дії CBAM можуть бути системними та довгостроковими.

«CBAM він негативно вплине на всі індустрії. На сталеву, цементну, на енергетичну, на машинобудування. А без цих чотирьох головних базових галузей ми не зможемо відбудуватися», – попередив Зінченко, додавши, що через податок можуть скорочуватися виробничі потужності та закриватися заводи.

Окреме занепокоєння, за його словами, викликає позиція Європейської комісії щодо відсутності винятків для України.

«Ми маємо сигнали, що сьогодні Європейська комісія сказала, що Україна не буде виключена з-під дії CBAM вам на базі форс-мажору. … Війна в Україні – це не є форс-мажор, це не є достатньою причиною. Для мене це дуже-дуже дивно і морально обурливо», – підсумував експерт.

Раніше керівниця проєкту «Кліматична платформа ФРУ» Ольга Кулик також попереджала, що CBAM несе для української економіки значно серйозніші ризики, ніж може здаватися на перший погляд.