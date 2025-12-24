В ICC Ukraine закликали не підвищувати тариф на розподіл газу: буде інфляційний вибух

«Для країни, яка воює, хаотичні й необґрунтовані рішення у сфері енергетики є недопустимими»

Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов назвав подані облгазами розрахунки щодо підвищення тарифів «абсолютно необґрунтованими та економічно нелогічними». За його словами, у низці регіонів пропонується приріст на рівні 95% та 97%, а закладене зростання планового прибутку сягає 1998% і 1891% відповідно.

«Такі цифри не просто не витримують професійної критики, вони руйнують довіру до самого процесу тарифоутворення. У період війни кожне економічне рішення має бути прозорим, виваженим і спрямованим на захист держави та суспільства, а не окремих приватних інтересів», – наголосив він.

Щелкунов попередив, що ухвалення подібних підходів без ретельної перевірки матиме негативні наслідки: постраждає довіра до регулятора і ринку газу, додаткове навантаження не витримають промисловість, агросектор і бізнес, а в самій галузі посиляться конфлікти та тарифні спори, не приводячи до її оздоровлення.

«Для країни, яка воює, хаотичні й необґрунтовані рішення у сфері енергетики є недопустимими», – підкреслив він.

Президент ICC Ukraine також зазначив, що у разі затвердження поданих тарифів ціни для населення і бізнесу можуть зрости на 70–120% залежно від регіону, що вдарить по домогосподарствах і виробниках, адже газові тарифи є базовою складовою собівартості великої кількості товарів і послуг.

«Ризик інфляційного вибуху дуже високий: стрімке подорожчання енергоресурсів спричинить здорожчання продукції у промисловості, логістиці, аграрному секторі й у комунальній сфері», – пояснив він.

Щелкунов визнав потребу галузі у кваліфікованих кадрах, але підкреслив: підвищення зарплат на 100% під час війни потребує «абсолютно прозорого обґрунтування». На його думку, це можливо лише за умови попереднього детального аудиту витрат, доведення реальної необхідності таких сум і забезпечення фінансової відповідальності перед державою та суспільством.