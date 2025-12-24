Головна Гроші Бізнес
«ДТЕК робить все можливе». Гендиректор компанії прокоментував BBC ситуацію з обстрілами енергетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«ДТЕК робить все можливе». Гендиректор компанії прокоментував BBC ситуацію з обстрілами енергетики
Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко

«Ми не здамося попри всі обстріли» - гендиректор ДТЕК Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що попри всі обстріли компанія не збирається здаватися і продовжить відновлювати пошкоджене російськими обстрілами обладнання. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

«За всі ці роки з 2014-го і початку повномасштабного вторгнення, коли вони (росіяни - ред.) бʼють по цивільній інфраструктурі - ми ніколи не здавалися. І зараз, попри всі виклики, ми не здамося», - сказав він.

Тімченко зазначив, що електромережі ДТЕК зазнають обстрілів щодня, але він додав, що ДТЕК робить все можливе, щоб відновити пошкоджене обладнання.

Очільник ДТЕК наголосив, що неможливо все повністю відновити через масштаб руйнувань.

Нагадаємо, 23 грудня росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова.

