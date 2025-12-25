PlayCity відновлює перевірки організаторів азартних ігор

Протягом пів року держагентство за результатами моніторингу контенту оштрафувало блогерів, вебсайти та медіа на 67,2 млн грн

Регулятор матиме прозорий і законний механізм для проведення перевірок

Набув чинності наказ № 85-ОД, яким затверджено форму акта перевірки у сфері азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держагентство PlayCity.

Так, регулятор отримує чіткий і законний інструмент для проведення планових і позапланових перевірок. Крім того, правила контролю приведені у відповідність до законодавства, а організатори отримали чіткий перелік вимог, за якими проводитимуть перевірки.

«Системний нагляд, зрозумілі вимоги та реальний контроль за дотриманням правил на гральному ринку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців PlayCity провів моніторинг контенту, що порушує вимоги щодо реклами азартних ігор, та виявив низку порушень. Серед оштрафованих – блогерка Анна Алхім, яка просувала казино на своїх акаунтах в Instagram, де її аудиторія перевищує пів мільйона підписників.

Зазначається, що велика увага приділяється блогерам, адже вони мають значний вплив на аудиторію, особливо молодь. Порушення включають демонстрацію інтерфейсу гри, ставок чи виграшів, рекламу нелегальних організаторів та обіцянки легкого доходу через азартні ігри.

За результатами перевірок Playcity протягом пів року оштрафовано 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн. Штрафи, якщо їх не сплатити добровільно, буде передано до виконавчої служби для примусового стягнення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив порядок подання заяви про отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал «Дія». Це ще один крок до повної цифровізації ліцензування грального бізнесу.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета – захистити людей від лудоманії.