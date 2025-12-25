«Укроборонпром» оголосив про початок відбору кандидатів до наглядових рад

Подати документи можна до кінця року

«Українська оборонна промисловість» оголосила про старт відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу акціонерного товариства.

Відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад відбуватиметься за напрямками:

авіабудування;

виробництво радіолокаційної техніки;

виробництво боєприпасів та спецхімії;

виробництво транспортних машин;

виробництво бронетехніки;

суднобудування.

«АТ «Українська оборонна промисловість» має на меті забезпечити формування професійного складу наглядових рад, які сприятимуть довгостроковому сталому розвитку, прозорості, ефективності та контролю над управлінням підприємствами ОПК відповідно до принципів корпоративного управління та кращих міжнародних практик», – йдеться в заяві.

Зазначається, що кандидати на посади незалежних членів наглядових рад мусять мати досвід корпоративного управління, управління персоналом та у сфері наукоємного машинобудування. Документи для участі у відборі будуть прийматися до 31 грудня 2025 року включно.

Нагадаємо, 23 грудня Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит оборонної галузі. У розпорядження «Главкома» потрапила частина списку підприємств оборонно-промислового комплексу, якими зацікавилися аудитори. Серед них бронетанкові заводи у Харкові, Львові, Києві та Житомирі; державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля», державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева», ТОВ «Одеський авіаційний завод», АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування» та інші.