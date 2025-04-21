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Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик

Продаж газу на вільному ринку може вплинути на забезпечення ПСО

Державна компанія «Укрнафта», попри ухвалене рішення уряду про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) й надалі реалізує частину державного газу комерційним структурам на вільному ринку. Про це заявив експерт з енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп.

«Подейкують, що компанія продовжила продавати газ на вільному ринку», – зазначає експерт. За його словами, такий підхід в компанії пояснюють тим, що реалізація стосується обсягів, видобутих ще до моменту набуття чинності постанови про ПСО.

«Головний аргумент продавця полягає у тому, що це газ, який був видобутий ще до моменту розповсюдження ПСО на компанію, а відтак закон, який як відомо, не має зворотної дії, не мав би розповсюджуватись на цей газ», – пояснив Прокіп.

Утім, на думку експерта, така ситуація ставить під питання ефективність та цілісність державної політики в енергетичному секторі.

«Як законом не крути, газу для покриття потреб ПСО від цього більше не стане», – наголосив він.

Прокіп зауважив, що комерційні покупці могли б купувати імпортний газ, а держава – отримувати ресурс для потреб населення. Натомість,компанія намагається захистити свої прибутки, які у 2023 році зросли до 16,38 млрд грн – на фоні рекордної виручки у понад 105 млрд грн.

Проте експерт звертає увагу, що така прибутковість пояснюється не ефективністю компанії, а й тим, що «Укрнафта» працювала на вільному ринку, без обмежень ПСО, на відміну від «Укргазвидобування».

«Висока виручка та прибутки компанії пояснюються реалізацією продукції на вільному ринку, а не за регульованими цінами», – підкреслив Прокіп.

Тепер же, з огляду на покладені ПСО, ситуація може змінитися. І не виключено, що вже наступного року фінансові показники компанії скоротяться. На думку експерта, державна політика має передбачати баланс між захистом споживача і стимулом для розвитку видобутку.

Нагадаємо, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що частина газу державного видобутку, який мав би йти на забезпечення населення та критичної інфраструктури, продається на аукціонах комерційним структурам.

Теги: Укргазвидобування Укрнафта

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