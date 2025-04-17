Глава «Укрнафти» засвітив свої… три зарплати

Сергій Корецький встигає керувати двома великими державними компаніями і очолювати… ОСББ

Очільник «Укрнафти» й «Укртатнафти» Сергій Корецький задекларував 26,66 млн грн заробітної плати за 2024 рік. Про це повідомляється в матеріалі «Главкома» «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни».

Зокрема, 15,47 млн грн зарплати Корецький отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.

Наприклад, у 2023-му за управління цими двома держпідприємствами він отримав 28,21 млн грн: 15,59 млн грн в «Укрнафті» та 12,62 млн грн в «Укртатнафті».

Також торік Корецький отримав 6 тис. грн зарплати як керівник ОСББ «Замок на Паньківській», додаткове благо в розмірі 141,2 тис. грн від «Укрнафти», 1,2 млн грн роялті від ТОВ «Санеко Трейд», 3,82 млн грн доходу від погашення облігацій внутрішніх державних позик і 2,6 тис. грн процентів. Водночас його дружина Ірина торік отримала 3,51 млн грн доходу, із яких 2,48 млн грн – подарунок у негрошовій формі від Сергія Корецького.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 8,44 млн грн, $666,4 тис., 529,1 тис. євро і 838 фунтів стерлінгів; готівкою – $560 тис. і 1,22 млн євро. Також у власності Корецьких – 24,8 млн грн і $2,25 млн, позичених третім особам.

Із цікавого: у 2024-му дружина керівника «Укрнафти» перестала бути власницею квартири в Києві площею 233,9 кв. м і вартістю 2,5 млн грн. Нині нерухомість записана на громадянку Клим’юк Уляну Сергіївну – ймовірно, доньку Ірини Корецької. Натомість подружжя має право безоплатно користуватися цим житлом. Ба більше, згідно з даними YouControl, усі компанії, які нині зареєстровані на Уляну Клим’юк, раніше належали Сергію чи Ірині Корецьким.

Також торік очільник «Укрнафти» почав орендувати житловий будинок у селищі Козин Київської області.

А до чималої скрині з люксовими аксесуарами Ірини Корецької в минулому році додався браслет з діамантами, серії Love від французького ювелірного дому Cartier вартістю 2,08 млн грн.

Крім того, у 2024-му подружжя почало орендувати дорогі автівки: Land Rover Range Rover, 2017 року випуску вартістю 3,78 млн грн і Mercedes-Benz E 220, 2018 року випуску вартістю 2,13 млн грн. Власником лімузинів є ТОВ «Санеко Груп», зареєстроване на вищезгадану Уляну Клим’юк.

Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. НАЗК і посольства пояснили причину.