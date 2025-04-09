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«Укрнафта» розпродає газ, який має йти на виробництво електрики і тепла для населення – Гончаренко

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрнафта» розпродає газ, який має йти на виробництво електрики і тепла для населення – Гончаренко
Раніше Кабмін зобовʼязав «Укрнафту» виконувати спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу
фото: depositphotos.com

«Укрнафта» продає газ, який мали використати для виробництва електрики й тепла для людей – Гончаренко

Державна компанія «Укрнафта» розпродає газ, який за рішенням Уряду мали використати виключно для виробництва електроенергії та тепла для населення. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко

«Вимагаю від державної «Укрнафти» пояснити, на якій підставі під носом у правоохоронних органів керівництво компанії на чолі з Корецьким розпродає наліво і направо газ, який по закону має йти на потреби українців. Цей газ за рішенням українського уряду, має використовуватися виключно для виробництва світла і тепла в домівках наших громадян», – написав він.

Гончаренко наголосив, що натомість менеджмент компанії на чолі з Корецьким розпродують державний газ незрозумілим фірмам.

«Вимагаю невідкладних пояснень. Це питання національної безпеки і виживання країни наступної зими», – підсумував нардеп.

Раніше Кабмін зобовʼязав «Укрнафту» виконувати спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу власного видобутку для соціальних категорій споживачів.

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Теги: Укрнафта Олексій Гончаренко газ

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