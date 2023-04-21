Через дії Міненерго та НКРЕКП Україна втрачає валютну виручку з експорту електроенергії – нардеп

Україні дуже вигідно експортувати електроенергію до Європи, бо гуртові ціни на ринку України коливаються в межах 80 €/МВт-год

Наразі Словаччина зупиняє закупівлі української електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг та Міністерство енергетики мали привести процес проведення аукціонів на розподіл перетину до відповідності зі стандартами ЄС, щоб Україна могла вигідно експортувати електроенергію. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«НКРЕКП та Міненерго настільки проактивно та ефективно підійшли до питання експорту електрики з України, що словаки вже й не хочуть мати з нами справ», – заявила вона.

Совсун пояснила, що наразі Словаччина зупиняє закупівлі української електроенергії, бо в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведений до відповідності зі стандартами ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Процедурно оператори країн, які купують чи продають електрику, мають проводити спільні аукціони. Дохід від яких розподіляється між країнами-учасницями. Але щоб підтримати Україну, наші сусіди рік відмовлялися від таких доходів на користь Укренерго. Але довше вони робити цього не можуть, з нами просто перестануть співпрацювати, як Словаччина», – сказала вона.

Нардепка наголосила, що Україні дуже вигідно експортувати електроенергію до Європи, бо гуртові ціни на ринку України коливаються в межах 80 €/МВт-год, у Словаччині, Угорщині та Румунії – близько 110 €/МВт-год, у Польщі – понад 140 €/МВт-год.

«Це приріст нашого ВВП та приплив валютної виручки. А отже, податки до державного бюджету. У 2021 році Україна експортувала електрики на $700 млн, хоча й експорт складав лише 2% всієї виробленої електрики. А уявіть, якби на експорт йшло ще більше?», – підкреслила Совсун.

Нагадаємо, 21 квітня Словаччина перестала купувати електроенергію в Україні. Експорт електрики тривав 4 дні.