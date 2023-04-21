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Україна розпочала розподіл озброєння по підрозділах. Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розпочала розподіл озброєння по підрозділах. Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленськвй заслухав доповідь про ситуацію на полі бою
фото: Офіс президента

Буданов поінформував учасників Ставки про плани ворога на найближчий період

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Головнокомандувач ЗСУ доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував учасників засідання про плани ворога на найближчий період», – йдеться в повідомленні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов та командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Також було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Крім того, члени Ставки продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Теги: ЗСУ Україна війна Володимир Зеленський

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