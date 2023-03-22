Пропагандисти вже привчають російське суспільство до поразки – Жданов

Експерт вихваляє український Генштаб, з подачі якого, на його думку, була розгорнута інформкампанія з обговоренням безлічі варіантів контрнаступу

Нинішня інформаційна активність навколо контрнаступу грає на користь Україні. Пропагандисти вже привчають російське суспільство, що контрнаступ неминучий, і готують свою аудиторію до поразки. Про це «Главкому» розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Олег Жданов відмічає посилення активної антиукраїнської кампанії напередодні можливих весняних подій. Утім, експерт вважає, що нинішня інформаційна активність навколо контрнаступу лише підсилює позиції України. Наприклад, розгорнута Генштабом інформкампанія з обговоренням безлічі варіантів контрнаступу серйозно непокоїть російських пропагандистів.

«Західна аудиторія в більшості своїй вже потрошки переварила інформацію стосовно нашого контрнаступу і фактично вже є підготовленою до нього, – каже Жданов. – Вона розуміє, що за рахунок їхньої допомоги Україна готується до звільнення окупованих територій. Ця інформаційна хвиля потроху докотилася до Росії і викликала істерику, там не знають, що робити», – стверджує Жданов.

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За словами військового експерта, російські пропагандисти намагаються підготувати російське суспільство до поразок російської армії та виправдати вище політичне керівництво. Так, наприклад, російська пропагандистка Симоньян нещодавно проговорилася, що в Росії нема союзників, і заявила, що попри це Росія «виграє у війні проти всього НАТО».

Нагадаємо, що військовий експерт назвав найкращий час для контрнаступу.