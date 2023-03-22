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Пропагандисти вже привчають російське суспільство до поразки – Жданов

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пропагандисти вже привчають російське суспільство до поразки – Жданов
Нинішня інформаційна активність навколо контрнаступу грає на користь Україні
фото з відкритих джерел

Експерт вихваляє український Генштаб, з подачі якого, на його думку, була розгорнута інформкампанія з обговоренням безлічі варіантів контрнаступу

Нинішня інформаційна активність навколо контрнаступу грає на користь Україні. Пропагандисти вже привчають російське суспільство, що контрнаступ неминучий, і готують свою аудиторію до поразки. Про це «Главкому» розповів військовий експерт Олег Жданов. 

Олег Жданов відмічає посилення активної антиукраїнської кампанії напередодні можливих весняних подій. Утім, експерт вважає, що нинішня інформаційна активність навколо контрнаступу лише підсилює позиції України. Наприклад, розгорнута Генштабом інформкампанія з обговоренням безлічі варіантів контрнаступу серйозно непокоїть російських пропагандистів.

«Західна аудиторія в більшості своїй вже потрошки переварила інформацію стосовно нашого контрнаступу і фактично вже є підготовленою до нього, – каже Жданов. – Вона розуміє, що за рахунок їхньої допомоги Україна готується до звільнення окупованих територій. Ця інформаційна хвиля потроху докотилася до Росії і викликала істерику, там не знають, що робити», – стверджує Жданов.  

За словами військового експерта, російські пропагандисти намагаються підготувати російське суспільство до поразок російської армії та виправдати вище політичне керівництво. Так, наприклад, російська пропагандистка Симоньян нещодавно проговорилася, що в Росії нема союзників, і заявила, що попри це Росія «виграє у війні проти всього НАТО».

Нагадаємо, що військовий експерт назвав найкращий час для контрнаступу.

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Теги: росія Генштаб Україна звільнення контрнаступ росіяни пропаганда

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