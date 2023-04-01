США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти, - Міллі

генерал США Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році

США розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою

Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

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Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі в інтерв'ю Defense One.

«Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність», – зазначив генерал.

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Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що «британці мають низку систем».

«Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим - ред.) деяку перевагу», – додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Нагадаємо, вже цього понеділка, США оголосять про новий пакет допомоги Україні.

Між іншим, союзники обіцяють Києву високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.