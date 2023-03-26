Україна перейшла на літній час

Переведення годинника відбулось о третій ранку

У ніч на неділю, 26 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.

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Так, переведення годинника відбулось о третій ранку. Перехід на літній час керується постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, 26 березня о 03:00 за київським часом шляхом переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед запроваджується літній час.

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Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а в останню неділю жовтня – на зимовий.

Нагадаємо, що з 26 березня у столиці може скоротитися час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.