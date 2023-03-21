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Підготовка до нового опалювального сезону. Радник прем'єра назвав головну умову

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підготовка до нового опалювального сезону. Радник прем'єра назвав головну умову
Член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%

В умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону. Про це заявив радник прем’єр-міністра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

«До організаційних кроків для того, аби закрити питання підготовки до зими треба віднести той перелік кроків, якщо його лаконічно сформувати, то він буде звучати дуже просто – заходи по фінансово-економічному збалансуванню роботи ринку електричної енергії», – сказав він.

Бойко зазначив, що оператор системи передачі електроенергії та мережеві оператори потребують економічно-збалансованих тарифів, оскільки від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%.

«Відповідно це призводить до очевидного, але, на жаль, неприємного висновку щодо необхідності, передачі у відповідність цих тарифів, значить до нових реалій. Особливо ці відхилення безумовно суттєво деформували економіку цих підприємств в період масових ракетних обстрілів і відповідно обмежень споживання по регіонах», – підкреслив радник прем’єра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: радник Укренерго влада Юрій Бойко

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