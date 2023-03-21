Підготовка до нового опалювального сезону. Радник прем'єра назвав головну умову

Від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%

В умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону. Про це заявив радник прем’єр-міністра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

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«До організаційних кроків для того, аби закрити питання підготовки до зими треба віднести той перелік кроків, якщо його лаконічно сформувати, то він буде звучати дуже просто – заходи по фінансово-економічному збалансуванню роботи ринку електричної енергії», – сказав він.

Бойко зазначив, що оператор системи передачі електроенергії та мережеві оператори потребують економічно-збалансованих тарифів, оскільки від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%.

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«Відповідно це призводить до очевидного, але, на жаль, неприємного висновку щодо необхідності, передачі у відповідність цих тарифів, значить до нових реалій. Особливо ці відхилення безумовно суттєво деформували економіку цих підприємств в період масових ракетних обстрілів і відповідно обмежень споживання по регіонах», – підкреслив радник прем’єра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.