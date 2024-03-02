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Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті Delo.ua
фото: Delo.ua

Провела церемонію нагородження ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт

Український рейтинговий журнал  «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua відзначили лідерів банківського та страхового ринків, а також найбільш популярні МФО та платіжні системи.

Переможців визначали читачі Delo.ua онлайн-голосуванням та експертне журі у два етапи. На церемонії нагородження відзначили 37 лідерів фінансового ринку в 17 номінаціях.

Провела церемонію нагородження ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.

Визначення лідерів банківського ринку відбувалося у два етапи. Спочатку за підсумками онлайн-голосування визначили топ-10 банків у кожній з восьми номінацій. На другому етапі експертне журі визначило топ-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку:

  • Банк з найкращими умовами для депозитів
  • Банк з найкращими умовами споживчого кредитування
  • Банк з найкращими картковими продуктами
  • Банк з найкращими умовами для МСБ та корпоративного сектору
  • Найкращий онлайн-банкінг
  • Банк з найкращими умовами для аграріїв
  • Банк з найкращими умовами для обслуговування IT
  • Ефективна робота з NPL (спецномінація)

Найкращими державними банками стали: Ощадбанк, Укрексімбанк, Sense Банк, ПриватБанк, Укргазбанк.

Серед банків з іноземним капіталом відзначили нагородами: Креді Агріколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, Ukrsibbank, Кредобанк, ІдеяБанк, Універсал Банк, Правекс.

Лідерами галузі серед банків з українським капіталом стали: ПУМБ, Південний, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, IZI-bank.

Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті Delo.ua.

Серед лідерів платіжних систем та МФО відзначили Nova-Pay та MyCredit. Результати на Delo.ua.

Лідерів страхового сектору визначили у номінаціях:

  • Страховик року з «автоцивілки»
  • Страхування воєнних ризиків
  • Лідер медичного страхування
  • Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків
  • Автостраховик року в КАСКО
  • Страховик року в агро
  • Найкращий корпоративний страховий партнер
  • Страховик року у страхуванні життя

Найкращими представниками страхового сектору стали: Страхова група «ТАС», а також  страхові  компанії ARX, «Арсенал Страхування», ІНГО, «Експрес Страхування», ВУСО, UNIVERSALNA, «Оранта», «ПЗУ Україна» та ПрАТ «МетЛайф».

Переможці кожної номінації опубліковані на Delo.ua

Церемонія нагородження переможців відбулася у ресторані Veranda on the river. Завершив офіційну частину виступ легендарної української оперної співачки Олени Гребенюк.

Організатори, діловий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та онлайн-портал Delo.ua, дякують партнерам заходу: гостинному партнеру – ресторану Veranda on the river, головному інформаційному партнеру – телеканалу ICTV 2, винному партнеру Maison Castel.

А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, «Київ», «Апостроф ТВ», «Ми – Україна», «Ми – Україна+», онлайн-медіа «Главком», «Ділова столиця», UA News, 44.ua, Postfactum, «Перший бізнесовий», TrueUA.

Теги: Ощадбанк Україна Приватбанк страхування Укрексімбанк

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