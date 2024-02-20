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Маск приголомшив новою скандальною заявою: «Мирна угода мала бути укладена ще рік тому»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Маск приголомшив новою скандальною заявою: «Мирна угода мала бути укладена ще рік тому»
Ілон Маск переконаний у тому, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Тисячі хлопців загинули ні за що, а позиція України слабшає з кожним днем»

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні. Про це він написав у своїй соцмережі Х (Twitter).

Ілон Маск переконаний у тому, що поки не почнуться мирні переговори, Україна не повинна отримувати грошей. «Питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята. Мирна угода мала бути укладена ще рік тому. З того часу тисячі хлопців загинули ні за що, а позиція України слабшає з кожним днем», – наголосив Маск.

Маск приголомшив новою скандальною заявою: «Мирна угода мала бути укладена ще рік тому» фото 1

Нагадаємо, перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink. Також за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії. Пізніше стало відомо, що голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. 

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Теги: Україна Ілон Маск переговори

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