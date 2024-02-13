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«Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Веймарський трикутник» висловив «непохитну рішучість» у підтримці України

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі хочуть продовжити координувати зусилля у форматі «Веймарського трикутника» і провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ «Веймар + Україна». Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі «Веймарського трикутника».

«Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч («Веймарського трикутника» – ред.) відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета – зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО», – йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться про те, що наступна зустріч міністрів закордонних справ у цьому форматі відбудеться на початку літа. Крім того, планується розширена зустріч «Веймарського трикутника» та України.

У заяві додають, що «Росія націлена на нас гібридними діями, через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання, з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах. Вона залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні».

Також «Веймарський трикутник» висловив «непохитну рішучість» у підтримці України.

У своїй заяві «Веймарський трикутник» закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії. А також до просування України до членства в ЄС в НАТО.

«Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО», – зазначили у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський незабаром, ймовірно, відвідає Париж та Берлін, щоб заручитися більшою військовою підтримкою на тлі невизначеності через проблеми із фінансуванням від Вашингтона. 

Теги: росія Париж Володимир Зеленський Україна президент Берлін Європейський союз

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