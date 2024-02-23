Україна та Данія підписали безпекову угоду

Данія – перша країна, що не є членом «Групи семи», з якою Україна уклала безпекову угоду

Сьогодні, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

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«Чергова безпекова угода України на виконання Вільнюської декларації Групи Семи. Відтепер і з Данією! Сьогодні у Львові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією», – написав Жовква.

Він зазначив, що Данія – перша країна, що не є членом «Групи семи», з якою Україна уклала подібну угоду.

За словами Жовкви, угода визначає конкретні обсяги підтримки нашої держави.

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У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої держави у 2023-2028 роках.

У угоді містяться класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».

Жовква зазначає, що Данія зобов'язується підтримувати коаліцію щодо F-16, зокрема, надати літаки, боєприпаси, тренажери, а також підтримувати довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

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Також йдеться про розбудову морського флоту, розмінування, надання безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення. Термін дії угоди - десять років, як й інших угод, які вже уклала Україна.

«Найближчим часом – ще більше сильних голосів на підтримку України», – додав Жовква.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, до України приїхала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.