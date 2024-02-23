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Україна та Данія підписали безпекову угоду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Данія підписали безпекову угоду
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро
фото: Ігор Жовква/Facebook

Данія – перша країна, що не є членом «Групи семи», з якою Україна уклала безпекову угоду

Сьогодні, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква. 

«Чергова безпекова угода України на виконання Вільнюської декларації Групи Семи. Відтепер і з Данією! Сьогодні у Львові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією», – написав Жовква.
Він зазначив, що Данія – перша країна, що не є членом «Групи семи», з якою Україна уклала подібну угоду.

За словами Жовкви, угода визначає конкретні обсяги підтримки нашої держави. 

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої  держави у 2023-2028 роках. 

У угоді містяться класичні положення  щодо  чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності. 

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні». 

Жовква зазначає, що Данія зобов'язується підтримувати коаліцію щодо F-16, зокрема, надати літаки, боєприпаси, тренажери, а також підтримувати довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Також йдеться про розбудову морського флоту, розмінування, надання безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення. Термін дії угоди - десять років, як й інших угод, які вже уклала Україна.

«Найближчим часом – ще більше сильних голосів на підтримку України», – додав Жовква. 

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, до України приїхала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.

Теги: Володимир Зеленський Україна Данія міністр

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