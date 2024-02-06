Зарплати, вимоги та конкуренція зростають. Аналіз ринку праці за січень

2024 рік почався динамічно: на ринку праці побільшало шукачів, через що зросла конкуренція

Вимога про знання англійської мови – практично в кожній десятій вакансії

У січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів – роботодавці дедалі частіше згадують у вакансіях про очікування щодо володіння англійською мовою, йдеться в дослідженні сервісу з пошуку роботи Work.ua.

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За його даними, за перший місяць нового року роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.

Як порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях: Закарпатська (155%), Івано-Франківська (146%), Хмельницька (125%), Львівська (123%), Вінницька (120%), Рівненська (118%) та Чернівецька (116%).

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Якщо порівняти з груднем, вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше. У січні така вимога зустрічалася в 7 990 вакансіях, що на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.

Багато українців прагнуть працювати віддалено – у січні конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів перевищувала середні показники. На найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів. До таких посад належать Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.

Жінок на ринку праці стає все більше – у січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків. Як порівняти з попередніми місяцями, частка жінок на ринку праці збільшилася.

У січні побільшало кандидатів за такими професіями: вишивальниця (+107% до грудня), SMM-спеціаліст (+99%), формувальник (+72%), страховий агент (+68%), офіс-менеджер (+68%), дієтолог (+67%), екскурсовод (+67%), кресляр (+66%), психіатр (+66%), івент-менеджер (+64%).

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У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) більшає посад фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).

Нагадаємо, в Україні з'явилось понад 40 нових професій у сфері ІТ, здоров'я та фінансів.

Стало відомо, що втратити роботу через українців боїться кожен п'ятий поляк.