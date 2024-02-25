Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році

«Мені здається, що це було у минулому житті. Не дуже пам'ятаю усі деталі», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році (в межах Нормандської четвірки). Про це він розповів на пресконференції.

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«Була довга розмова. У різних тональностях. Говорив йому про те, що Мінські угоди не спрацьовують. Не спрацьовує відведення військ. Були перші спроби відведення... Говорив йому, що відводитимемо війська 20 років. Це заморожений конфлікт. Довго говорили...», – сказав Зеленський.

Зеленський зустрівся із Путіним у Парижі 2019 року (в межах Нормандської четвірки)

Президент наголосив, що розмовляв із Путіним щодо газу та обміну полоненими.

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«Була розмова щодо газу. Ми виграли судовий процес. Було питання щодо обміну полоненими. Обміняли тоді понад 100 людей», – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що не памятає усіх деталей: «Мені здається, що це було у минулому житті. Не дуже пам'ятаю усі деталі».

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Також Президент України заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.