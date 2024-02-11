Японія виділить Україні понад $106 млн на відбудову

Допомога буде використана для надання обладнання для розмінування

Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування. Про це повідомляє Kyodo News.

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Видання зазначає, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.

Kyodo News повідомляє, що допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

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Меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, включають проєкти, пов'язані з:

медичним обслуговуванням,

кібербезпекою,

вітровими електростанціями,

розширенням сільського господарства,

поліпшенням гуманітарної ситуації,

біотехнологіями та промисловістю,

інформаційними технологіями,

вдосконаленням управлінням.

Нагадаємо, що раніше Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько $390 млн, які підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

До слова, влада Японії визначила пріоритетні напрями надання допомоги Україні на цей рік та на перспективу. Серед них гуманітарна допомога, дистанційна медицина, розвиток інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнології, розвиток сільського господарства та тваринництва.