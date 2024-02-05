Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні

Загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів

У Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю.

З пакету допомоги Україні близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

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Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроєкт і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.

«Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора РФ Володимира - ред.) Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть», – заявив Байден.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем висловив сумнів стосовно того, чи зможе Сенат проголосувати за угоду щодо кордону США та пов'язаного з нею пакету військової допомоги для України до того, як піде на двотижневі канікули (з 12 по 23 лютого).

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

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Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден не підтримає законопроєкт, який запропонували республіканці в Палаті представників та стосується надання допомоги Ізраїлю без урахування потреб України.