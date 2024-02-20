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Запив після ВЛК. Суд оцінив неординарний вчинок ухилянта

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Запив після ВЛК. Суд оцінив неординарний вчинок ухилянта
Суд наголосив: Росія здійснює збройну агресію проти України, а тому конституційним обов’язком кожного громадянина є захист своєї країни
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний отримав три роки тюрми

На Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2023 року обвинувачений успішно пройшов військово-лікарську комісію. Чоловіка визнано придатним для проходження військової служби і вручено повістку для відправки до військової частини. Однак він проігнорував виклик. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений пояснив: працівники ТЦК приїхали додому і вручили йому повістку. Потім він пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до військової служби. Дізнавшись про цей висновок, обвинувачений запив. Як зауважив чоловік у суді, щоб вийти із запою, звернувся до наркодиспансеру у Сумах. Протягом десяти днів він проходив курс лікування від алкоголю.

По завершенню курсу терапії обвинувачений прибув до ТЦК, де йому вручили «бойову» повістку. Проте чоловік не прибув на виклик у визначений день, бо злякався.

Феміда дійшла висновків про доведеність вини обвинуваченого, а також не можливість застосувати до нього умовний термін покарання.

«Звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням сформує негативну думку інших військовослужбовців, вплине на їх бойовий дух та мотивацію, не сприятиме дотриманню мети покарання, сприятиме ухиленню інших осіб від призову на військову службу під час мобілізації, та в свою чергу вплине на якість оборони України, функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій і завдань», – сказано у вироку.

Суд додав, що Росія здійснює збройну агресію проти України, а тому конституційним обов’язком кожного громадянина є захист своєї країни.

Як відомо, в Україні триває 727-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: росія війна Сумщина військові мобілізація Україна ухилянти

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