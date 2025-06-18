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У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі

2024 році фармацевтична фірма «Дарниця» заробила на державних тендерах 196 млн грн – це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Про це свідчать дані порталу Opendatabot з посиланням на систему Prozorro.

Найбільше компанія заробила на постачанні лікарських засобів військовим установам. Зокрема, за даними Opendatabot, лише Головному військовому клінічному госпіталю компанія поставила ліків на суму 62 млн грн.

 За 5 місяців 2025 року дохід «Дарниці» від участі в держтендерах становив 48 млн грн.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року чистий дохід фармацевтичної фірми «Дарниця» склав 6,9 млрд грн. Чистий прибуток – 377 млн грн.

У 2023 році чистий прибуток перевищив 1,3 млрд грн.

До слова, дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень.

Теги: бізнес

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