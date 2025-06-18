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ЄС продовжив «транспортний безвіз» для України? Відповідь Шмигаля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС продовжив «транспортний безвіз» для України? Відповідь Шмигаля
«Транспортний безвіз» для України продовжено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Транспортний безвіз» – це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу

Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Таким чином Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Транспортний безвіз» – це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Офіційна назва – Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

Окрім того, за словами прем'єра, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країнами Євросоюзу.

«Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору. Цим створюємо важливий прецедент — досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

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Теги: Денис Шмигаль Україна транспорт Європейський союз

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