Рух міської електрички у Києві повністю відновлено

Усі станції працюють у звичайному режимі

Рух столичної міської електрички, обмежений у п'ятницю вранці через пошкодження інфраструктури під час нічного обстрілу російськими окупантами, відновлений в повному обсязі та у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преесслужбу Київській міській державній адміністрації.

«Рух Київською кільцевою електричкою повністю відновлений. Усі станції працюють у звичайному режимі», – повідомили в телеграм-каналі КМДА.

Сьогодні у результаті нічного ворожого обстрілу Києва пошкодження отримала залізнична інфраструктури а межах міста. Внаслідок цього рух міської електрички виконувався тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обох напрямках) і не за графіком. Працівники «Укрзалізниці» одразу приступили до оперативного ремонту пошкоджених ділянок колії.

Уже о 14:45 з'явилося повідомлення про відновлення руху, лише через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції «Київ-Волинський» здійснювалася на одній і тій самій колії. Тепер рух на станції відновлений у звичайному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.