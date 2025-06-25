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Викрито схему виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій РНБО

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Викрито схему виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій РНБО
Збитки від незаконного переоформлення активів складають понад 124 млн грн
фото: Офіс Генпрокурора

Слідчі оголосили підозру 19 фігурантам, серед яких український і російський бізнесмени, а також керівники підприємств

Правоохоронці викрили схему, яка передбачала виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляють поліцейські, український бізнесмен разом зі спільниками допоміг росіянину незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки України підприємства, вартість яких становить близько 1 млрд грн. Попри санкції та арешт майна на карʼєрах у Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, на заводах їх переробляли, а прибутки йшли за кордон, зокрема до Росії.

Для реалізації схеми зловмисники підробили документи та внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав. Контроль над активами був переданий на фіктивні компанії, через які надалі здійснювалося переоформлення на новостворені юридичні особи. Водночас фактичний контроль залишався за організаторами схеми.

Слідчі оголосили підозру 19 фігурантам, серед яких український і російський бізнесмени, керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші люди, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Офіс Генерального прокурора координує розслідування справи про виведення з-під санкцій майна гірничодобувної компанії
Офіс Генерального прокурора координує розслідування справи про виведення з-під санкцій майна гірничодобувної компанії
фото: Офіс Генпрокурора
Розслідування охоплює факти службового підроблення, втручання в реєстри та легалізації майна
Розслідування охоплює факти службового підроблення, втручання в реєстри та легалізації майна
фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, «Главком» інформував, що Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутатці – членкині постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міськради. Її вважають організаторкою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах. Підозри також отримали ще шестеро учасників схеми – посадовці та підприємці. 

Раніше «Главком» писав, що правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. 

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Теги: санкції Офіс Генерального прокурора Національна поліція України бізнес

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