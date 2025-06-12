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CBAM – не про клімат, а про економічний тиск на воюючу Україну – Національна асоціація добувників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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CBAM – не про клімат, а про економічний тиск на воюючу Україну – Національна асоціація добувників

Європейське вуглецеве мито CBAM може знищити промислову базу України – Оринчак

Прикордонне вуглецеве коригування (CBAM), яке Європейський Союз офіційно позиціонує як інструмент кліматичної політики, в реальності набуває рис економічного тиску. Якщо механізм запрацює для України в повному обсязі, це може призвести до багатомільярдних втрат, скорочення експорту й підриву інтеграції з ЄС. Про це заявила Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України.

«Ідея CBAM з самого початку подавалась як частина «зеленої трансформації», спрямованої на скорочення глобальних викидів. Але зараз європейські чиновники прямо говорять: цей механізм також створено для захисту внутрішніх ринків і підтримки власних виробників. Кошти,які надходять до бюджету ЄС від продажу вуглецевих сертифікатів, спрямовують на субсидії для власної промисловості. Тобто йдеться не лише про клімат, а про торгову конкуренцію, де екологія стала зручною ширмою», – пояснила Оринчак.

Вона додала, що Україна зараз перебуває у вкрай уразливому становищі, тож CBAM без винятків та адаптації може перетворитись на бар’єр, що відкине країну на роки назад у торговельно-економічній співпраці з ЄС.

«Це не просто статистика – це недоотримані інвестиції, знищені робочі місця й ослаблена промислова база. Крім того, CBAM може поставити під сумнів глибину нашої інтеграції з ЄС. Якщо українські компанії втратять доступ до європейського ринку, їм доведеться шукати нові, менш вигідні напрями. А економічна інтеграція – це насамперед про торгівлю та інвестиції, а не лише політичні декларації», – зазначила директорка Асоціації.

За її словами, наразі в Україні немає чіткого бачення, як саме адаптуватися до вимог СВАМ. Бізнес не розуміє, за якими правилами йому доведеться працювати, і вже зазнає втрат через цю невизначеність.

«Нам терміново потрібно визначити прозорі правила гри та розпочати предметні переговори з Євросоюзом. Необхідно добиватися або пом’якшення умов, або перенесення строків їх запровадження. Один із варіантів – домогтися винятку для України за статтею 30/7 як для держави, що перебуває у надзвичайних обставинах. Це рішення було б цілком логічним: воно дозволить гнучкіше інтегрувати Україну до європейської економіки й продемонструє здатність ЄС адаптувати свої правила до реальності», – підсумувала Оринчак.

Раніше президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах також наголосив, що застосування «вуглецевого мита» ЄС без адаптаційного періоду може принести катастрофічні наслідки для української економіки.

Теги: екологія клімат інвестиції бізнес Європейський союз

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