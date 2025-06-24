В Україні відбулася хвиля закриттів ФОПів

2025 рік для українського бізнесу: Кібератака спричинила «хвилю» закриттів ФОПів, але жінки продовжують домінувати у відкриттях

Початок 2025 року ознаменувався незвичайною динамікою для малого бізнесу в Україні. Через масштабну зовнішню кібератаку на державні реєстри, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) був призупинений з 19 січня 2024 року до 8 січня 2025 року. За даними аналітиків YC.Market, ця вимушена перерва спричинила «відкладений попит» на реєстраційні дії, що призвело до аномально високих показників відкриттів і закриттів фізичних осіб-підприємців (ФОПів у першому кварталі 2025 року), пише «Главком».

5 ключових трендів першого кварталу 2025 року

Аналіз YC.Market виявив п'ять ключових тенденцій у малому бізнесі:

Різке зростання закриттів бізнесів: У I кварталі 2025 року припинили діяльність понад 108 тис. ФОПів, що більш ніж на 50% перевищує показник IV кварталу 2024 року (близько 72 тис.).

Збільшення нових реєстрацій: Кількість новостворених ФОПів сягнула 56,8 тис. у I кварталі 2025 року, що приблизно на 20% більше, ніж у IV кварталі 2024 року (~47,3 тис.).

Незмінні галузеві лідери: Роздрібна торгівля, інформаційні технології (ІТ) та сектор «інших послуг» продовжують лідирувати як за кількістю відкриттів, так і за кількістю закриттів ФОПів, відображаючи високу частку цих галузей у структурі малого бізнесу та їхню динамічну перебудову ринків.

Географічна концентрація: Найбільше відкриттів і закриттів ФОПів фіксується у Києві, а також у найбільших областях – Дніпропетровській, Львівській, Київській, Одеській та Харківській. Примітно, що Запорізька область виділяється значним чистим відтоком підприємців, що може свідчити про їхню релокацію з прифронтового регіону.

Жінки домінують: У гендерному розрізі більшість як нових (близько 61-62%), так і закритих (близько 52%) ФОПів припадає на жінок, що підкреслює їхню зростаючу роль у малому бізнесі України.

Загалом, незважаючи на зростання відкриттів у першому кварталі 2025 року, кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців у країні. Наприклад, лише у роздрібному секторі чисті втрати склали приблизно 18 тис. ФОПів за квартал. В ІТ та «інших послугах» чисті втрати оцінюються близько 8-9 тис. ФОПів.

Цей стрибок пояснюється тим, що протягом майже року (з 19.01.2024 до 08.01.2025) робота ЄДР була призупинена, і багато підприємців не могли вчасно зареєструвати новий бізнес або припинити старий. Після відновлення роботи реєстру на початку 2025 року ці відкладені дії масово реалізувалися.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податків.

Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість. Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів не відображали господарські операції в податковій звітності.