Експорт з України до Нідерландів: експертка розповіла, яка група товарів користується попитом
У Нідерландах є попит на українські заморожені ягоди
Нідерланди зацікавлені в імпорті українських заморожених ягід. Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку Тетяна Гетьман, пише «Главком»
За словами Гетьман, в Нідерландах було організовано понад 20 зустрічей між українськими бізнес-асоціаціями та виробниками заморожених органічних ягід з одного боку, та голландськими трейдерами з іншого.
Гетьман повідомила, що налагодити прямі поставки в мережі нідерландських супермаркетів без допомоги трейдерів складно. При цьому трейдери працюють з органічною ягодою і налаштовані збільшувати поставки на ритейл.
«Попит на заморожену продукцію зростає завдяки вдосконаленню технологій», – повідомила вона. – З України особливо цінують суницю, малину, чорницю. Очікують також на заморожену лохину, бо канадська їм не дуже смакує».
Гетьман зазначила, що трейдери не зацікавлені в разових поставках, а націлені довгострокові контракти.
«Тестові партії і навіть річні контракти майже нікого не цікавлять. Партнери відразу перевіряють спроможність до довготривалої співпраці», – зазначила вона. За її словами, не всі українські компанії навіть з усіма сертифікатами на руках проходять цю перевірку.
Нагадаємо, відкриття ринку Китаю для українського гороху стало додатковим стимулом для нарощування його виробництва в Україні. При цьому початок постачання на ринок Китаю сприятиме зростанню цін на український горох. Про це у колонці для Аgrotimes розповіла президент Української бобово-соєвої асоціації Антоніна Скляренко
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]