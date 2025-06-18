Експорт з України до Нідерландів: експертка розповіла, яка група товарів користується попитом

У Нідерландах є попит на українські заморожені ягоди

Нідерланди зацікавлені в імпорті українських заморожених ягід. Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку Тетяна Гетьман, пише «Главком»

За словами Гетьман, в Нідерландах було організовано понад 20 зустрічей між українськими бізнес-асоціаціями та виробниками заморожених органічних ягід з одного боку, та голландськими трейдерами з іншого.

Гетьман повідомила, що налагодити прямі поставки в мережі нідерландських супермаркетів без допомоги трейдерів складно. При цьому трейдери працюють з органічною ягодою і налаштовані збільшувати поставки на ритейл.

«Попит на заморожену продукцію зростає завдяки вдосконаленню технологій», – повідомила вона. – З України особливо цінують суницю, малину, чорницю. Очікують також на заморожену лохину, бо канадська їм не дуже смакує».

Гетьман зазначила, що трейдери не зацікавлені в разових поставках, а націлені довгострокові контракти.

«Тестові партії і навіть річні контракти майже нікого не цікавлять. Партнери відразу перевіряють спроможність до довготривалої співпраці», – зазначила вона. За її словами, не всі українські компанії навіть з усіма сертифікатами на руках проходять цю перевірку.

Нагадаємо, відкриття ринку Китаю для українського гороху стало додатковим стимулом для нарощування його виробництва в Україні. При цьому початок постачання на ринок Китаю сприятиме зростанню цін на український горох. Про це у колонці для Аgrotimes розповіла президент Української бобово-соєвої асоціації Антоніна Скляренко