ДТЕК представив оновлену політику корпоративного управління

Енергетичний холдинг заявляє, що прагне забезпечити високу прозорість своїх дій

Компанія ДТЕК оновила свою політику корпоративного управління. Про це йдеться в повідомленні компанії.

В ньому зазначається, що компанія прагне забезпечити високу прозорість своїх дій своєчасно розкриваючи достовірну інформацію відповідно до закону. Для цього в компанії працює аудиторський комітет для контролю фінансової звітності, управління ризиками, внутрішнього контролю, комплаєнсу та аудиту.

«Ця політика підлягає регулярному перегляду та оновленню в міру необхідності, щоб забезпечити її відповідність зобов'язанням компанії щодо дотримання найкращих практик корпоративного управління та відповідних змін у законодавстві», – наголосили в компанії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова посилив антикорупційну систему за результатами оцінки ризиків спільно з EY.