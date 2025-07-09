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Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським
фото: Vatican News

10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих», у якій візьме участь президент

Володимир Зеленський прибув до Риму для зустрічі «коаліції рішучих», на Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика, окупанти атакували енергетику на Сумщині, правоохоронці провели масштабні обшуки на митницях у трьох областях, а Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за збиття МН17. «Главком» склав добірку новин 9 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський в Італії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». Там глава держави зустрівся з Папою Римським. Сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру. Понтифік висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Італії.

Росіяни вбили дроном однорічного хлопчика

У селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик. Терористи вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею.

РФ атакувала енергетику на Сумщині

Російські терористи атакували енергетику на Сумщині. З метою безпеки не розголошуються деталі і наслідки атаки, щоб не коригувати подальші дії ворога.

Енергетики зазначили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

Росію визнано винною у збитті MH17

9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Масштабні обшуки на митницях 

Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях.

За інформацією джерел «Главкома», ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

До слова, триває 1232-й день повномасштабної війни.

Теги: Італія Володимир Зеленський енергетика Сумщина Херсонщина

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