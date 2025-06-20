Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Енергосистема працює стабільно, але ситуація складна – Міненерго

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Енергосистема працює стабільно, але ситуація складна – Міненерго
Міненерго попередило про можливий вплив атак на генерацію та розподіл електроенергії
фото: Міненерго

Міністр енергетики попередив, що нові масовані атаки можуть вплинути на генерацію та розподіл електроенергії

 

Енергетична система України наразі працює в стабільному режимі, однак ситуація залишається складною через наслідки атак Росії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, передає «Главком».

За словами Галущенка, попри те, що енергосистема наразі функціонує стабільно, загроза нових атак зберігається: «Навіть з урахуванням того, що на сьогодні енергосистема працює в стабільному режимі, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року та цього».

Галущенко наголосив, що російські атаки поновилися, і відновлення масованих обстрілів може суттєво вплинути на енергетичну інфраструктуру: «Відновлення масованих ударів, а протягом минулого року їх було 33 по енергетиці, може вплинути на роботу відповідної генерації, передачу та розподіл електроенергії».

Міністр також окреслив ризики, які стоять перед енергетичною системою напередодні нового опалювального сезону, та наголосив на необхідності подальшого зміцнення інфраструктури.

Окремо він прокоментував ситуацію із забезпеченням газом та спростував заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку. Галущенко пояснив, що попри складну ситуацію з видобутком через російські обстріли, обсяги імпорту газу зростатимуть.

Раніше «Главком» повідомляв, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це розповіла речниця Міненерго Олена Шаповал. 

До слова, «Главком» повідомляв, що в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні атомна енергетика – форпост стабільності енергопостачання в Україні
Чи будуть блекаути цього літа? ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
1 червня, 06:00
Основним видом діяльності холдингу є торгівля електроенергією
«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу» новини компаній
20 травня, 15:15
Енергетична асамблея виступає за виважене скасування цінових обмежень
Для інтеграції до європейського ринку слід скасувати прайс-кепи – Всеукраїнська енергетична асамблея
24 травня, 15:28
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
29 травня, 09:31
За три доби ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити світло у майже 4 тисячах домівок місцевих мешканців
За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак
5 червня, 18:15
В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин
За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
7 червня, 18:20
«Херсонобленерго» займається формуванням графіків відключення світла
В одній з областей запроваджено графіки відключень світла
11 червня, 19:12
Зеленський провів нараду з силовиками
Зеленський попередив про загрозу російських ударів по енергетиці
15 червня, 22:27
Протягом двох днів енергетики повернули електропостачання до трьох районів області
За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тис. домогосподарств після обстрілів
15 червня, 19:40

Суспільство

Енергосистема працює стабільно, але ситуація складна – Міненерго
Енергосистема працює стабільно, але ситуація складна – Міненерго
На Харківщині чоловік випав з вікна будівлі ТЦК
На Харківщині чоловік випав з вікна будівлі ТЦК
Відомий стендап-комік звернувся до підлітків через підпали автомобілів військових
Відомий стендап-комік звернувся до підлітків через підпали автомобілів військових
Генпрокуратура фіксує безпрецедентний ріст жорстокого поводження з тваринами
Генпрокуратура фіксує безпрецедентний ріст жорстокого поводження з тваринами
Загинув на Харківщині через пів року після мобілізації. Згадаймо Івана Лисенка
Загинув на Харківщині через пів року після мобілізації. Згадаймо Івана Лисенка
Приїхав до України розбирати завали: що відомо про американця, який загинув під час обстрілу Києва
Приїхав до України розбирати завали: що відомо про американця, який загинув під час обстрілу Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
51K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
35K
Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»
32K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
13K
Академік Володимир Горбулін оцінив російську ракету «Орєшник», якою хизується Путін

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua