Енергосистема працює стабільно, але ситуація складна – Міненерго

Міненерго попередило про можливий вплив атак на генерацію та розподіл електроенергії

Міністр енергетики попередив, що нові масовані атаки можуть вплинути на генерацію та розподіл електроенергії

Енергетична система України наразі працює в стабільному режимі, однак ситуація залишається складною через наслідки атак Росії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, передає «Главком».

За словами Галущенка, попри те, що енергосистема наразі функціонує стабільно, загроза нових атак зберігається: «Навіть з урахуванням того, що на сьогодні енергосистема працює в стабільному режимі, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року та цього».

Галущенко наголосив, що російські атаки поновилися, і відновлення масованих обстрілів може суттєво вплинути на енергетичну інфраструктуру: «Відновлення масованих ударів, а протягом минулого року їх було 33 по енергетиці, може вплинути на роботу відповідної генерації, передачу та розподіл електроенергії».

Міністр також окреслив ризики, які стоять перед енергетичною системою напередодні нового опалювального сезону, та наголосив на необхідності подальшого зміцнення інфраструктури.

Окремо він прокоментував ситуацію із забезпеченням газом та спростував заяви про те, що нібито українці замерзнуть взимку. Галущенко пояснив, що попри складну ситуацію з видобутком через російські обстріли, обсяги імпорту газу зростатимуть.

Раніше «Главком» повідомляв, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це розповіла речниця Міненерго Олена Шаповал.

До слова, «Главком» повідомляв, що в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.