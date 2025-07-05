Єврокомісія формує стратегічні запаси критично важливих мінералів через зовнішні загрози

У Брюсселі заявили про необхідність мінімальних рівнів готовності на випадок агресії чи перебоїв у поставках

Європейський Союз планує створити екстрені запаси критично важливих мінералів та комплектів для ремонту кабелів через зростання занепокоєння щодо вразливості до нападів. Про це пише Financial Times, передає «Главком».

«ЄС стикається з дедалі складнішим ландшафтом ризиків, що характеризується зростанням геополітичної напруженості, включаючи конфлікти, зростаючий вплив зміни клімату, погіршення стану навколишнього середовища, а також гібридні та кіберзагрози», – йдеться у проекті документа Європейської комісії, що викладає стратегію накопичення запасів, з яким ознайомилася Financial Times.

У документі зазначається, що стратегія прискорить роботу над запасами на рівні ЄС таких предметів, як модулі для ремонту кабелів, «щоб забезпечити швидке відновлення після перебоїв в енергетичних або оптичних кабелях». Йдеться про такі товари, як рідкісноземельні елементи та постійні магніти, які мають вирішальне значення для енергетичних та оборонних систем.

Минулого місяця генерал Карстен Бройер, начальник оборони Німеччини, попередив, що Росія може напасти на державу-члена ЄС протягом наступних чотирьох років. ЄС також більш вразливий до наслідків зміни клімату, ніж багато інших регіонів, оскільки він нагрівається вдвічі швидше, ніж в середньому по світу. Лісові пожежі на Криті змусили 5000 людей евакуюватися цього тижня.

У звіті, замовленому ЄС у жовтні, колишній президент Фінляндії Саулі Нійністьо заявив, що безпеку слід вважати «суспільним благом», і закликав до готовності до дій. Щодо створення запасів, він сказав, що Брюссель повинен «визначити цілі для забезпечення мінімальних рівнів готовності в різних кризових сценаріях, зокрема у разі збройної агресії або масштабного порушення глобальних ланцюгів поставок».

Раніше «Главком» повідомляв, що максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн Європейського Союзу збільшена до 900 МВт. Зазначається, що збільшення максимальної потужності експорту із 650 до 900 МВт полегшить балансування української енергосистеми без обмежень генерації. Водночас електроенергія транспортуватиметься з України виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Також «Главком» інформува, щоб стати частиною спільного ринку електроенергії Європейського Союзу, Україні потрібно не просто технічно інтегруватися, а й

докорінно змінити правила гри на ринку. Однією з ключових умов є скасування граничних цін (прайс-кепів), які досі спотворюють конкуренцію та суперечать європейському законодавству. Про це заявила Сюзанне Ніс, керівниця Green Deal Ukraїna та провідна енергетична експертка ЄС.