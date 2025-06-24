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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 70 тисячам родин після ворожих атак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 70 тисячам родин після ворожих атак
Енергетики продовжують працювати над відновленням електромереж після ворожих атак
фото: depositphotos.com

За тиждень енергетики повернули електрику майже 70 тисячам сімей, чиї домівки були без світла через обстріли – ДТЕК

За тиждень енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що енергетики продовжують працювати над відновленням електромереж після ворожих атак. Зокрема, на Донеччині попри вкрай складну ситуацію їм вдалося повернути світло в домівки 46,8 тисяч місцевих мешканців.

Водночас на Дніпропетровщині з 16 по 22 червня енергетики змогли відновити електропостачання 19,7 тисячам домівок.

Також минулого тижня атак зазнав і Київ. Тут енергетики повернули світло у понад тисячу осель місцевих мешканців.

В той же час продовжує потерпати від ворожих атак і Одещина. Тут минулого тижня енергетики відновили електропостачання для майже 773 родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.

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Теги: ДТЕК енергетика електроенергія обстріл

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