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ДТЕК відвантажив державним ТЕС 181 тисячу тонн вугілля в опалювальний сезон

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
ДТЕК відвантажив державним ТЕС 181 тисячу тонн вугілля в опалювальний сезон
ДТЕК відвантажив для державних ТЕС 181 тис. тонн вугілля
фото з відкритих джерел

«Перші шість областей наразі відключають від опалення»

Упродовж найскладнішого в історії країни опалювального сезону ДТЕК відвантажив для державних ТЕС 181 тис. тонн вугілля. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

«Перші шість областей наразі відключають від опалення, тому можна підвести підсумки цього ОЗП. І хоч ми вже другий місяць поспіль посилено готуємся до зими наступної (а вона обіцяє бути не легшою), хочу подякувати кожному, хто щодня, на своєму місці, робить, що має», – написав він.

Салеев наголосив, що для проходження цієї зими працівники ДТЕК Енерго відпустили в енергосистему електроенергію, еквівалентну середньому споживанню 2,6 млн родин протягом цілого року.

Також, щоб пройти опалювальний сезон, ДТЕК відвантажив 181 тисячу тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.

Загалом протягом зими енергетики компанії відремонтували 9 енергоблоків ТЕС, шахтарі ввели в роботу 14 нових лав, а машинобудівники виготовили 9 нових комбайнів та 357 тисяч запчастин і комплектуючих.  

«Щоб не було попереду, українцям це під силу. Пройшли цю зиму – пройдемо що завгодно», – підсумував Салєєв. 

Нагадаємо, внаслідок ворожого  обстрілу 2 квітня вкотре постраждала одна з ТЕС ДТЕК Енерго. Було пошкоджено обладнання станції, через що вона тимчасово припинила виробництво електроенергії.

Теги: вугілля опалювальний сезон опалення ДТЕК

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