ДТЕК відвантажив державним ТЕС 181 тисячу тонн вугілля в опалювальний сезон

«Перші шість областей наразі відключають від опалення»

Упродовж найскладнішого в історії країни опалювального сезону ДТЕК відвантажив для державних ТЕС 181 тис. тонн вугілля. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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«Перші шість областей наразі відключають від опалення, тому можна підвести підсумки цього ОЗП. І хоч ми вже другий місяць поспіль посилено готуємся до зими наступної (а вона обіцяє бути не легшою), хочу подякувати кожному, хто щодня, на своєму місці, робить, що має», – написав він.

Салеев наголосив, що для проходження цієї зими працівники ДТЕК Енерго відпустили в енергосистему електроенергію, еквівалентну середньому споживанню 2,6 млн родин протягом цілого року.

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Також, щоб пройти опалювальний сезон, ДТЕК відвантажив 181 тисячу тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.

Загалом протягом зими енергетики компанії відремонтували 9 енергоблоків ТЕС, шахтарі ввели в роботу 14 нових лав, а машинобудівники виготовили 9 нових комбайнів та 357 тисяч запчастин і комплектуючих.

«Щоб не було попереду, українцям це під силу. Пройшли цю зиму – пройдемо що завгодно», – підсумував Салєєв.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 2 квітня вкотре постраждала одна з ТЕС ДТЕК Енерго. Було пошкоджено обладнання станції, через що вона тимчасово припинила виробництво електроенергії.