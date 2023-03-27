Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»

Поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго

Щоб забезпечити стале проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств, заявив очільник державної компанії «Центренерго» Володимир Єгоров.

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За його словами, за останні кілька років видобуток вугілля на державних шахтах суттєво знизився. Зокрема з 2020 року він впав більше ніж у два рази і складає приблизно 2 млн тон на рік. При цьому, вартість вугілля навпаки зросла з 1 800 до 4 230 грн за тонну без ПДВ та транспортування.

«В цих умовах, на нашу думку, необхідно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств для сталого проходження ОЗП 2023-2024 років» - сказав Єгоров.

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Він підкреслив, що поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго й відповідно призведе до значних збитків компанії.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.