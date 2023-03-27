Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
Володимир Єгоров
фото: Delo.ua

Поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго

Щоб забезпечити стале проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств, заявив очільник державної компанії «Центренерго» Володимир Єгоров.

За його словами, за останні кілька років видобуток вугілля на державних шахтах суттєво знизився. Зокрема з 2020 року він впав більше ніж у два рази і складає приблизно 2 млн тон на рік. При цьому, вартість вугілля навпаки зросла з 1 800 до 4 230 грн за тонну без ПДВ та транспортування.

«В цих умовах, на нашу думку, необхідно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств для сталого проходження ОЗП 2023-2024 років» - сказав Єгоров.

Він підкреслив, що поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго й відповідно призведе до значних збитків компанії.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: вугілля Центренерго влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напередодні Віталій Кличко особисто подякував комунальникам за роботу
Кличко привітав комунальників: Київ вистояв завдяки вам
19 березня, 14:35
Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться
У столиці скорочується термін комендантської години
17 березня, 12:36
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
16 березня, 04:33
Масштабна пожежа у Сімферополі, загорівся склад (відео)
Масштабна пожежа у Сімферополі, загорівся склад (відео)
14 березня, 09:10
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника
Противник намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб
11 березня, 18:26
Ніку Попеску просить Росію вивести війська з території Молдови
Чи буде війна? МЗС Молдови назвало головні ризики
3 березня, 20:29
Це буде надважлива весна для української Перемоги
Друга весна повномасштабного вторгнення: чого очікувати на фронті
1 березня, 17:47
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
28 лютого, 10:09
Ґрунтові води можуть затопити тимчасово окуповане селище Борівське на Луганщині
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
27 лютого, 14:37

Бізнес

Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Металургійні підприємства б’ють тривогу: запаси брухту катастрофічно низькі – ЗМІ
Металургійні підприємства б’ють тривогу: запаси брухту катастрофічно низькі – ЗМІ
Влада Запоріжжя порахувала, наскільки впали доходи бюджету міста
Влада Запоріжжя порахувала, наскільки впали доходи бюджету міста
Німецький автомобільний гігант прагне продати активи у Росії
Німецький автомобільний гігант прагне продати активи у Росії
СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній. Заява РГК
СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній. Заява РГК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
17K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту