Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври

Надія Карбунар
glavcom.ua
Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври
Архімандрит від імені Лаври засвідчив, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі
фото: Православна Церква України/Facebook

Братія Лаври молиться і продовжить молитися за Володимира Зеленського

Виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла. Відповідне відео зявилося на YouTube-каналі Православної Церкви України.

«Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову», – сказав Авраамій.

Архімандрит також від імені Лаври засвідчив, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі.

«Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо Вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим «русскім міром», який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за Вашу родину, за всіх, хто разом з Вами працює для перемоги над ворогом миру», – ідеться у зверненні нинішнього намісника Лаври.

Крім того, Авраамій звернувся до братії Лаври.

«Дорогі отці, брати і сестри! В ці дні багато справ організаційних та інших потребують моєї уваги, тому я ще не маю можливості для ширшого спілкування і змушений звернутися до всіх через цей запис. Але скоро, з допомогою Божою, ми зможемо разом молитися в нашій обителі, звершувати разом богослужіння, розпочати оновлення чернечого життя за зразками Преподобних Отців. Ми просимо українську державу надати для цього відповідні приміщення і переконаний, що держава дослухається до нашого прохання.Закликаю на всіх, хто бажає нашій Лаврі добра, Боже благословення! І прошу ваших святих молитов!», – сказав архімандрит.

Нагадаємо, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло заявив, що Бог не простить президенту Володимиру Зеленському виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври. Про це він сказав у відеозверненні.

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Православна церква вже назначила нового намісника Києво-Печерської лаври.

Читайте також:

Теги: церква вугілля закон смерть держава православна церква YouTube свято відео лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло весь зодягнений у бренди
Митрополит Павло засвітив на руці дорогий годинник від швейцарського бренду
Сьогодні, 17:16
Павло у люксі: митрополит прощався з Лаврою у шарфі Louis Vuitton за 16 тис. грн (фото)
Павло у люксі: митрополит прощався з Лаврою у шарфі Louis Vuitton за 16 тис. грн (фото)
Сьогодні, 14:56
Павло причетний до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України
Митрополит Павло постав перед судом: деталі (фото)
Сьогодні, 14:17

Події в Україні

Митрополит Павло вирушив із лікарні в суд, йому продовжать обирати запобіжний захід
Митрополит Павло вирушив із лікарні в суд, йому продовжать обирати запобіжний захід
За Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку тривають запеклі бої – Генштаб
За Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку тривають запеклі бої – Генштаб
Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври
Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври
Активісти під Лаврою скандують «Слава Україні!», монахи Московської церкви відповідають молитвами
Активісти під Лаврою скандують «Слава Україні!», монахи Московської церкви відповідають молитвами
Митрополит Павло засвітив на руці дорогий годинник від швейцарського бренду
Митрополит Павло засвітив на руці дорогий годинник від швейцарського бренду
У боях за Україну загинув відомий військовий «Моджахед»
У боях за Україну загинув відомий військовий «Моджахед»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: деталі від розвідки
13K
Деколонізація мови: «Руська православна церква» і всі-всі-всі інші
11K
Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
7899
«Що ви з ними цяцькаєтеся?»: емоційне звернення українки під Лаврою підірвало мережу
5553
1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
3986
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки

Новини

Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
Сьогодні, 06:39
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту