Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври

Братія Лаври молиться і продовжить молитися за Володимира Зеленського

Виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла. Відповідне відео зявилося на YouTube-каналі Православної Церкви України.

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«Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову», – сказав Авраамій.

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Архімандрит також від імені Лаври засвідчив, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі.

«Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо Вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим «русскім міром», який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за Вашу родину, за всіх, хто разом з Вами працює для перемоги над ворогом миру», – ідеться у зверненні нинішнього намісника Лаври.

Крім того, Авраамій звернувся до братії Лаври.

«Дорогі отці, брати і сестри! В ці дні багато справ організаційних та інших потребують моєї уваги, тому я ще не маю можливості для ширшого спілкування і змушений звернутися до всіх через цей запис. Але скоро, з допомогою Божою, ми зможемо разом молитися в нашій обителі, звершувати разом богослужіння, розпочати оновлення чернечого життя за зразками Преподобних Отців. Ми просимо українську державу надати для цього відповідні приміщення і переконаний, що держава дослухається до нашого прохання.Закликаю на всіх, хто бажає нашій Лаврі добра, Боже благословення! І прошу ваших святих молитов!», – сказав архімандрит.

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Нагадаємо, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло заявив, що Бог не простить президенту Володимиру Зеленському виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври. Про це він сказав у відеозверненні.

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Православна церква вже назначила нового намісника Києво-Печерської лаври.