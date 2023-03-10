Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини
Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 380 добу та відновлюють обладнання та лінії
фото: ДТЕК

На Донеччині поки без світла 110 населених пунктах, де енергетики поки не мають доступу до проведення робіт через бойові дії

Після російської атаки енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 28 тисяч родин в 9 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини, що постраждали через ворожі обстріли. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«За альтернативними схемами фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повертають світло всім мешканцям, поки триватимуть ремонти на електрооб’єктах НЕК Укренерго. На ранок 10 березня вже заживили понад 19 тисяч родин. Без електрики наразі залишається 2178 осель. Енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго роблять усе для того, аби щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Роботи планується завершити протягом наступних 3 годин», – зазначили в компанії.

Крім того, вдалося повернути світло понад 9 тисячам родину 8 населених пунктах Донецької області. На Донеччині поки без світла 110 населених пунктах, де енергетики поки не мають доступу до проведення робіт через бойові дії.

Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

 

Теги: ремонт ДТЕК Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання Рамштайн: перші заяви (відео)
Засідання Рамштайн: перші заяви (відео)
14 лютого, 11:39
Відновлювальні роботи проводяться енергетиками цілодобово
Доба ворожих атак на енергооб’єкти: де найскладніша ситуація зі світлом
11 лютого, 12:07
«Укренерго» розповів деталі відключень електроенергії в неділю
У Києві та трьох областях у неділю не виключатимуть світло
11 лютого, 21:17
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було тепло у домівках
ДТЕК розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону
27 лютого, 16:28
Роботи проводяться з мінімальним відключенням теплопостачання
Комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса
22 лютого, 12:19
Ремонт на вулиці Гетьмана завершено
На вулиці Вадима Гетьмана повністю відновлено рух транспорту
23 лютого, 10:57
У п’ятницю Києву скасовано обмеження споживання електроенергії
У п’ятницю Києву скасовано обмеження споживання електроенергії
17 лютого, 04:59
ДТЕК повідомила, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого
ДТЕК повідомила, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого
21 лютого, 03:25
«Укренерго» забезпечує роботу енергосистеми під час війни та несе додаткове фінансове навантаження
Держпідприємство «Укрвугілля» має повернути 2,5 млрд грн боргу «Укренерго» – Центр Разумкова
1 березня, 17:27

Події в Україні

Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)
Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)
Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини
Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини
Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні
Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри
Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
13K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
9562
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
7910
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Угруповання Вагнера практично більше не існує» – спікер ЗСУ Череватий
Сьогодні, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту