Опалювальний сезон завершується: які міста та коли призупинять подачу тепла до житлових будинків

За середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються

В Україні завершується опалювальний сезон. Наступного тижня теплопостачання буде припинено відразу в кількох містах.

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Згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються. У 2023 році тепла весняна погода дозволяє відключити опалення раніше квітня у декількох регіонах країни.

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус зазначив, що температура повітря сприяє тому, щоб завершити опалювальний сезон з 20 березня в деяких регіонах та заощадити енергоресурси, у тому числі газ. Проте рішення приймає місцева влада.

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Київ

Від столичної влади поки що немає офіційної інформації, коли закінчиться опалювальний сезон у Києві. Для видачі відповідного розпорядження КМДА за нормами необхідно, щоб протягом трьох днів температура повітря перевищувала +8 градусів.

Кропивницький

Якщо не буде різких перепадів температур, опалювальний сезон у Кропивницькому планують завершити 27 березня. Місцева влада зазначає, що відключити опалення дозволяє стійке потепління. Крім того, з понеділка починаються весняні канікули у школярів.

Вінниця

Опалення в будинках мешканців Вінниці також відключать у понеділок, 27 березня.

Миколаїв

Міськрада Миколаєва ухвалила постанову про закінчення опалювального сезону з 24 березня. Теплопостачальні організації повинні припинити подачу теплоносія до будинків не пізніше за середу, 29 березня. Опалювати продовжать лише лікарні та деякі соціальні установи.

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Херсон

З 24 березня завершився опалювальний сезон у Херсоні. Оскільки середньодобова температура повітря кілька днів перевищувала +8 градусів, міською військовою адміністрацією було ухвалено рішення про зприпинення послуг теплопостачання будинків.

Дніпро

Дніпро стало першим містом України, де вже завершився опалювальний сезон. Тепло перестали подавати мешканцям міста з 22 березня. За заявою заступника мера Михайла Лисенка, припинення теплопостачання у Дніпрі пов'язане з допустимим температурним режимом. До того ж, населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами.

Кривий Ріг

У Кривому Розі оголосили про зупинення подачі тепла з четверга, 23 березня. Як повідомляє місцева влада, незважаючи на складні умови, теплогенеруючі підприємства Кривого Рогу працювали без збоїв і вже готуються до наступного сезону 2023-2024.

Кам'янське

У Кам'янському Дніпропетровській області мають припинити подачу теплоносія до батарей з 25 березня. Закінчення опалювального сезону планувалося на 20 березня, але через похолодання та повернення школярів з канікул терміни трохи посунули. Про це повідомив мер Андрій Білоусов.

Луцьк

Сприятливий погодний режим дозволив призупинити подачу тепла до будинків мешканців Луцька з 23 березня. У компанії «Луцьктепло» зазначили, що батареї будуть холодними до 27 березня. Надалі все залежатиме від середньодобової температури повітря. За даними «Укргідрометцентру», з 28 березня у Луцьку очікується похолодання із нічними заморозками.

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Хмельницький

Опалення у місті вимкнули тимчасово – на період з 23 по 27 березня. За повідомленням на сайті міськради, «Хмельницьктеплокомуненерго» зупиняє теплопостачання у зв'язку з підвищенням середньодобової температури вище +8 градусів.

Харків

Харків'янам відключатимуть опалення на кілька годин на добу у разі потепління. КП «Харківські тепломережі» запроваджують графіки регулювання подачі тепла, щоб заощадити витрати газу. За словами міського голови Ігоря Терехова, теплопостачання планується скорочувати поступово. Зовсім припиняти опалювальний сезон поки що не планують.

Чернівці

Найближчими днями погода у Чернівцях дозволяє подавати опалення за графіком. У КП «Чернівцітеплокомуненерго» повідомили, що в нічний час батареї будуть теплими, а вдень подачу теплоносія відключать. Остаточне завершення опалювального сезону залежить від погоди. У разі похолодання опалення знову подаватиметься цілодобово.

Суми

Опалювальний сезон у Сумах може завершитись раніше 1 квітня, якщо дозволить погода. Міський голова Олександр Лисенко у своєму відеозверненні розповів, що попередньо планувалося відключити опалення у місті до квітня, але точні терміни залежать від відповідності погодним нормам. При потеплінні на вулиці температуру теплоносія у приміщеннях знижуватимуть.