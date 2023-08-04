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ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію
Це спеціальні підстанції для використання виключно у гірничорудній промисловості
фото: ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення це перше постачання повноцінного машинобудівного обладнання за кордон

Всі зусилля машинобудівників ДТЕК Енерго спрямовані на те, щоб українські шахтарі могли видобувати якомога більше вугілля для ТЕС і України в цілому. Тому зараз практично всі міжнародні проєкти призупинені, але компанія потроху відновлює співпрацю з іншими країнами. 

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв на своїй сторінці у Facebook. 

«Минулого тижня в ДТЕК Енерго відбулася знакова подія – наші машинобудівники поставили дві трансформаторні підстанції Corum для естонської шахти «Ояама» концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання у гірничорудній промисловості. Знакова ця подія тим, що з початку повномасштабного вторгнення це перше постачання повноцінного машинобудівного обладнання за кордон, до цього були тільки запчастини», – розповів Салєєв. 

Він зазначив, що обладнання поставили для естонської шахти «Ояама» концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання виключно у гірничорудній промисловості.  

«Ця співпраця важлива не тільки для Corum та ДТЕК, а й для всієї країни. Адже це ще один приклад успішної інтеграції України у світові економічні процеси, навіть в такі важкі часи», – відмічає керівник компанії. 

Раніше повідомлялось, що з початку року машинобудівники ДТЕК виготовили 10 нових комбайнів і понад 486 тис. запчастин для підтримки українського вуглевидобування.

Теги: вугілля ДТЕК Естонія

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