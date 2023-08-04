ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію

Це спеціальні підстанції для використання виключно у гірничорудній промисловості

З початку повномасштабного вторгнення це перше постачання повноцінного машинобудівного обладнання за кордон

Всі зусилля машинобудівників ДТЕК Енерго спрямовані на те, щоб українські шахтарі могли видобувати якомога більше вугілля для ТЕС і України в цілому. Тому зараз практично всі міжнародні проєкти призупинені, але компанія потроху відновлює співпрацю з іншими країнами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого тижня в ДТЕК Енерго відбулася знакова подія – наші машинобудівники поставили дві трансформаторні підстанції Corum для естонської шахти «Ояама» концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання у гірничорудній промисловості. Знакова ця подія тим, що з початку повномасштабного вторгнення це перше постачання повноцінного машинобудівного обладнання за кордон, до цього були тільки запчастини», – розповів Салєєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що обладнання поставили для естонської шахти «Ояама» концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання виключно у гірничорудній промисловості.

«Ця співпраця важлива не тільки для Corum та ДТЕК, а й для всієї країни. Адже це ще один приклад успішної інтеграції України у світові економічні процеси, навіть в такі важкі часи», – відмічає керівник компанії.

Раніше повідомлялось, що з початку року машинобудівники ДТЕК виготовили 10 нових комбайнів і понад 486 тис. запчастин для підтримки українського вуглевидобування.