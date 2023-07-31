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Журналіст Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Журналіст Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії (відео)
Журналіста Аркадія Бабченка затримано в Естонії
фото з відкритих джерел

Аркадій Бабченко продовжував бомбардувати яйцями стіну посольства навіть на очах поліцейських

В Естонії затримали російського опозиційного журналіста і волонтера Аркадія Бабченка. Поліціянти схопили його в той момент, коли він закидував яйцями російське посольство в Талліні. Про це повідомило місцеве видання Delfi.

«Сьогодні після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу», – повідомили в поліції.

Між тим видання зазначає, що Бабченко продовжував бомбардувати яйцями стіну посольства навіть на очах поліцейських.

Сам Бабченко у Twitter написав: «Естонські чайки летять над нашою зоною. А у в'язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір до хати». Та супроводив допис фото, на якій він у поліцейському авто.

Аркадій Бабченко в минулому – військовий збройних сил РФ, брав участь у двох чеченських війнах. Після звільнення зі збройних сил став журналістом. Працював воєнним кореспондентом газети «Московский комсомолец», кореспондентом на телеканалах, воєнним кореспондентом «Новой газеты». Висвітлював події на Майдані, війну на Донбасі, критикував президента Росії Володимира Путіна.

У 2020 році Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії занесла журналіста Аркадія Бабченка до переліку терористів і екстремістів.  21 лютого 2017 року Аркадій Бабченко повідомив про те, що у зв'язку з неодноразовими погрозами, які надходили на його адресу і на адресу його родини, він покинув Росію. Із 2017 до 2019 року жив у Києві.

29 травня 2018 року стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири в Києві. 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий, а його «вбивство» інсценувала спецслужба.

У січні 2023 року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Бабченка в розшук. 

Нагадаємо, що 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у столиці Польщі Варшаві співробітників російського посольства вранці розбудили звуки сирен та вибухів

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Теги: Естонія посольство Аркадій Бабченко

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