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Передача Україні касетних боєприпасів: реакція НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Передача Україні касетних боєприпасів: реакція НАТО
Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864
фото з відкритих джерел

Столтенберг підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ – для самозахисту

НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

«У НАТО немає позиції щодо них, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їхнього використання, а деякі – ні. Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО», – зазначив Столтенберг.

Відомо, що раніше проти такого типу допомоги виступила Німеччина, а ось Естонія раніше висловлювалася, що сама готова відправити ЗСУ ці снаряди.

Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ – для самозахисту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

Теги: Німеччина Естонія боєприпаси Єнс Столтенберг президент Пентагон росіяни НАТО

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