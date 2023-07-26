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ДТЕК хоче побудувати в Україні ще 2 ГВт потужностей «зеленої» енергетики – Тімченко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК хоче побудувати в Україні ще 2 ГВт потужностей «зеленої» енергетики – Тімченко
Наразі йдуть перемовини в Англії щодо залучення коштів для завершення будівництва вітроелетростанції
фото з відкритих джерел

Побудувавши першу чергу Тилігульської ВЕС компанія показала, що готова брати на себе ризики та будувати під час війни

До 2030 року компанія ДТЕК планує побудувати в Україні додатково 2 ГВт потужностей «зеленої» генерації.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

«До кінця 2024 року у нас будуть готові до будівництва 600–700 МВт вітрогенерації. Загалом до 2030-го плануємо побудувати в Україні ще щонайменше 2 ГВт зеленої потужності», – сказав він.

Гендиректор ДТЕК зазначив, що побудувавши першу чергу Тилігульської ВЕС компанія показала, що готова брати на себе ризики та будувати під час війни.

«Щоб запустити першу чергу станції, ми вклали власні кошти – €200 млн. У другу чергу ми готові інвестувати €100–120 млн, або 30% від вартості проєкту», – підкреслив Тімченко.

Він додав, що наразі йдуть перемовини в Англії щодо залучення решти коштів для завершення будівництва цієї вітроелетростанції. Водночас за умови використання 20% місцевого обладнання проєкт може отримати страховку Великої Британії.

Нагадаємо, у травні ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни.

Теги: ДТЕК інфраструктура енергетика

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