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Азовсталь закликала НАЗК ввести санкції проти крадіїв металопродукції із РФ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Азовсталь закликала НАЗК ввести санкції проти крадіїв металопродукції із РФ
Після початку війни РФ проти України на території міста Маріуполь залишилось 89 557 тонн металопродукції Азовсталі
ілюстративне фото

Факти викрадення металопродукції чітко підтверджуються даними з відкритих джерел

Металургійний завод Азовсталь, який належить Групі Метінвест, звернувся до Національного бюро з питаннь запобігання корупції з проханням ввести санкції щодо ряду російських компаній та їхніх власників, які викрадали металопродукцію, вироблену заводом у Маріуполі. Про це йдеться у офіційному листі Азовсталі до НАЗК, який є у розпорядженні редакції.

«Просимо ініціювати введення персональних обмежувальних заходів (санкцій) щодо осіб, які незаконно захоплюють та перепродають майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим становлять пряму загрозу для сталого економічного розвитку України», – сказано у листі. 

Після початку війни РФ проти України на території міста Маріуполь залишилось 89 557 тонн металопродукції Азовсталі, з них 81 957 тонн – на території морського порту. Ця продукція була призначена для європейських підприємств та мала навантажуватись на судна, що знаходились в порту, проте не була вивезена через війну, вказують на заводі. Але з травня по вересень 2022 року в порт Маріуполя зайшли російські кораблі, на які було завантажено металопродукцію та вугілля, яке належить Азовсталі. Тому Азовсталь звернулася до НАЗК з проханням ввести санкції проти компаній та їхніх власників.

«Повідомляємо, що наше підприємство не передавало металургійну продукцію та вугілля (право власності до нього) до представників терористичних угрупувань або країни-агресора. Крім того, наше підприємство не співпрацювало із російськими резидентами, а також не надавало їм вказівки та повноваження на навантаження, вивантаження, вивезення та продаж металопродукції, вугілля. Вказане свідчить про те, що належна нашому підприємству продукція була викрадена», – наголосили в Азовсталі.

Грабіж майна українських підприємств загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб України та створює перешкоди для сталого економічного розвитку країни, підкреслюється у листі.

«З урахуванням викладеного, просимо включити до списку осіб, які відповідають критеріям санкцій: УК «Ріка-Море» та її власника/контролера Арустамова Геннадія Артуровича, ТОВ «Крамбол Плюс», його керівника та всіх учасників як кінцевих бенефіціарних власників, які мають ефективний контроль (більше 25%) над підприємством, ТОВ «Лесстройсторг», його учасника та генерального директора, Групу Компаній «ТалТЕК», керівників компаній та засновників/учасників (кінцевих бенефіціарних власників) компаній», – закликає Азовсталь.

Факти викрадення металопродукції чітко підтверджуються відповідними публікаціями в пресі, даними відкритих джерел, щодо руху морського транспорту, супутниковими знімками та даними інших джерел.

Серед санкцій, до яких закликають на підприємстві – блокування активів, повне припинення торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод та портів, та інші. 

Нагадаємо, раніше Азовсталь звернулась до правоохоронних органів України із заявою про вчинення правопорушення, яке містить ознаки ст.185 (Крадіжка), ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу. Заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022052640000023 від 24.02.2022 р. за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також Азовсталь подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за шкоду майну та власності компанії з 24 лютого 2022 року.

Теги: Маріуполь санкції вугілля Азовсталь

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