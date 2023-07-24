ДТЕК виготовив 10 комбайнів та пів мільйона запчастин для ефективної роботи шахт взимку

Робота машинобудівників – це запорука стійкості енергосистеми та дозволить забезпечити українців світлом та теплом

Також у січні-червні машинобудівники ДТЕК виготовили понад 486 тисячами запчастин та комплектуючих

У першому півріччі цього року машинобудівники ДТЕК Енерго виготовили 10 комбайнів та майже 500 тисяч запчастин, що дозволить забезпечити потреби українських шахт в необхідному обладнанні в розпал підготовки України до опалювального сезону.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В розпал підготовки України до майбутнього опалювального сезону машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати потреби українських шахт в необхідному обладнанні. У першому півріччі цього року машинобудівники компанії виготовили 368 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед основного – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів», – йдеться в ньому.

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Також у січні-червні машинобудівники ДТЕК виготовили понад 486 тисячами запчастин та комплектуючих.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників – це запорука стійкості енергосистеми та дозволить забезпечити українців світлом та теплом.

«З початку повномасштабної війни, незважаючи ні на що, наші машинобудівники продовжують виконувати замовлення та забезпечувати продукцією вугледобувні, а відтак і енергетичні та металургійні підприємства країни. Завдяки їхній праці шахтарі мають змогу безпечніше і ефективніше працювати та видобувати більше вугілля для потреб українських теплоелектростанцій», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Раніше в компанії повідомляли, що в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону шахтарі ввели в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав.