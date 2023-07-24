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ДТЕК виготовив 10 комбайнів та пів мільйона запчастин для ефективної роботи шахт взимку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК виготовив 10 комбайнів та пів мільйона запчастин для ефективної роботи шахт взимку
Робота машинобудівників – це запорука стійкості енергосистеми та дозволить забезпечити українців світлом та теплом
фото: ДТЕК

Також у січні-червні машинобудівники ДТЕК виготовили понад 486 тисячами запчастин та комплектуючих

У першому півріччі цього року машинобудівники ДТЕК Енерго виготовили 10 комбайнів та майже 500 тисяч запчастин, що дозволить забезпечити потреби українських шахт в необхідному обладнанні в розпал підготовки України до опалювального сезону. 

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В розпал підготовки України до майбутнього опалювального сезону машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати потреби українських шахт в необхідному обладнанні. У першому півріччі цього року машинобудівники компанії виготовили 368 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед основного – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів», – йдеться в ньому.

Також у січні-червні машинобудівники ДТЕК виготовили понад 486 тисячами запчастин та комплектуючих.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників – це запорука стійкості енергосистеми та дозволить забезпечити українців світлом та теплом.

«З початку повномасштабної війни, незважаючи ні на що, наші машинобудівники продовжують виконувати замовлення та забезпечувати продукцією вугледобувні, а відтак і енергетичні та металургійні підприємства країни. Завдяки їхній праці шахтарі мають змогу безпечніше і ефективніше працювати та видобувати більше вугілля для потреб українських теплоелектростанцій», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Раніше в компанії повідомляли, що в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону шахтарі ввели в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав.

Теги: вугілля ДТЕК опалювальний сезон

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